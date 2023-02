Incidente mortale a Treviso, perde la vita la studentessa romana Clara Ammann: aveva 23 anni

Dovevano essere giorni di festa, quelli del Carnevale, tra maschere e sfilate a Venezia. E, invece, in pochi istanti tutto si è trasformato in tragedia e Clara Ammann, una ragazza romana di 23 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Lei, con altri amici, tutti studenti, si trovava in Veneto: era stata a Venezia, stava tornando quando, improvvisamente, l’auto sulla quale viaggiava è stata travolta da un Suv. Per la 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente in cui ha perso la vita Clara Ammann a Vedelago

L’incidente mortale è avvenuto nella notte, poco dopo l’una e mezza, sulla Sr53 Castellana a Vedelago, in provincia di Treviso. È qui che l’auto sulla quale viaggiava Clara Amman, una Nissan Micra, si è scontrata con un Suv Qashqai condotto da un 52enne del posto. Sulla Nissan, oltre a Clara che ha perso la vita sul colpo, viaggiavano altri ragazzi: una 26enne, che era al volante, e due giovani di 25 e 28 anni.

La dinamica

A lanciare l’allarme un automobilista che ha assistito al terribile scontro. Sul posto i Carabinieri di Vedelago e i Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto, che hanno estratto dalle lamiere dell’auto il corpo, ormai senza vita, della 23enne romana, che studiava all’Università di Torino. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione: il suo cuore aveva smesso di battere, lì in quella vettura.

Stando a una primissima ricostruzione riportata da Il Gazzettino, pare che i giovani avessero appena fatto benzina al distributore, quello che si trova vicino al mercatino dell’usato sulla Castellana: avevano rimesso in moto la macchina, si stavano immettendo sulla strada, quando un suv è sopraggiunto. E ha travolto quella vettura, centrandola in pieno. Per la 23enne Clara Ammann non c’è stato nulla da fare. Quella giornata di festa, purtroppo, si è trasformata in tragedia e un’altra giovane vita è stata spezzata. In pochi e tragici istanti.