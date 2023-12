Incidente mortale sulla Casilina: a perdere la vita la 47enne Melinda Deak

Non ce l’ha fatta Melinda Deak, la 47enne di origini ungheresi che ieri mattina è rimasta vittima di un tragico incidente sulla Casilina, all’altezza del km 61,750.

Era al volante di una Smart Melinda Deak, la donna deceduta nella mattinata di sabato 16 dicembre, quando la sua utilitaria si è schiantata con un camion su via Casilina, in zona Osteria della Fontana. Sono ancora in corso le indagini per comprendere le modalità dell’incidente avvenuto alle porte di Anagni, in provincia di Frosinone.

Morta Mellissa DeaK. Grave incidente sulla Casilina

Secondo quanto raccolto dai vigili del fuoco e dai carabinieri, giunti sul posto per i soccorsi insieme agli operatori del 118, la donna sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere, rimanendo gravemente ferita, al contrario del cagnolino che era nell’abitacolo con lei. Diverse le sorti per i due uomini nel camion, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. La donna, nonostante il rapido intervento con tanto di elisoccorso, è venuta a mancare pochi minuti dopo i soccorsi degli operatori del 118, mentre uno dei due conducenti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino.

Scontro frontale sulla Casilina sabato 16 dicembre

L’incidente è avvenuto in località Osteria della Fontana esattamente all’altezza del Km 61 della SR6. Lo scontro è stato molto violento e i due mezzi coinvolti, dopo l’impatto, sono finiti ai lati opposti della carreggiata. L’elicottero, da quanto si apprende, è giunto dalla postazione di Latina: ma non è bastato per salvare la vita alla donna. Disagi e ripercussioni alla viabilità di zona a seguito dell’incidente avvenuto poco dopo le 10.00 di ieri sabato 16 dicembre 2023. Per questo motivo, subito dopo l’impatto, sulla SS6 “Casilina” è stato temporaneamente chiuso il tratto al km 65,750.