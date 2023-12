Incidente mortale sulla Ferentino-Sora: perde la vita un 23enne

Tragedia a Tecchiena, frazione di Alatri, dove questa mattina si è verificato un violento scontro tra un’auto un furgone. A perdere la vita un 23enne alle prime luci del giorno.

Incidente gravissimo oggi, 27 dicembre, ad Alatri, all’ingresso della superstrada Ferentino-Sora. Intorno alle 7.20 di mattina un 23enne è rimasto vittima di uno scontro provocato da un’utilitaria e un furgone. Le cause dell’incidente stradale sono ancora tutte da appurare, purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Morto un 23enne sulla provinciale Pietra Bianca: in corso le indagini

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni, sembrerebbe che due veicoli si siano incrociati nei pressi di Tecchiena, frazione di Alatri. L’incidente sarebbe avvenuto all’ingresso della superstrada provinciale Pietria Bianca e avrebbe visti coinvolti un furgone e un’utilitaria bianca. Sono ancora da chiarire le modalità con cui si sarebbe verificato l’impatto, purtroppo però non ci sono dubbi sul fatto che la vittima sia un giovane di 23 anni, morto a causa delle gravi ferite durante l’incidente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, carabinieri, vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno tentato di soccorrere il ragazzo in condizioni disperate. Sul ragazzo si sa ancora molto poco ma sembrerebbe che fosse residente ad Alatri e facesse parte della Guardia di Finanza. Il 23enne era alla guida presumibilmente mentre rientrava a Bari. Sul posto è intervenuta nell’immediato anche l’eliambulanza, nel tentativo di salvare il ragazzo, per cui però le probabilità di sopravvivere erano scarse. Sono ancora in corso le indagini che faranno chiarezza sulle modalità con cui è avvenuto l’incidente, con maggiori dettagli nelle prossime ore.