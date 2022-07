Pontina, terribile incidente nella notte: gravi neonato e una bimba di 7 anni

Tremendo incidente nella notte sulla Pontina. E’ successo giovedì 7 luglio, intorno alle 23:00, al chilometro 50 e 600 in direzione Roma, all’altezza di Campoverde, ad Aprilia.

L’incidente

Da una prima ricostruzione, ancora da accertare, pare che una donna alla guida di una Ford Focus, che viaggiava in direzione Roma, abbia perso il controllo della sua auto per motivi ancora da chiarire. L’auto ha iniziato a sbandare e, all’improvviso, si è ribaltata, probabilmente perché la donna alla guida stava tentando di riprendere il controllo della vettura.

In quel momento sopraggiungeva una Renault, condotta da una donna, che non è riuscita ad evitare l’impatto con la Ford. Lo scontro è fortissimo. A bordo della Ford c’era un neonato di appena due mesi, mentre nella Renault viaggiava la figlia della conducente, di 7 anni.

I feriti

Tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso dinamico in ospedale. I due bambini sono stati trasferiti al Bambin Gesù di Roma. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Campoverde per i rilievi e i sanitari del 118 per i soccorsi alle persone ferite.