Incidente sulla Pontina: paura per una madre e la sua piccola

Un incidente improvviso sulla Pontina, questa mattina, venerdì 10 febbraio 2023, che poteva trasformarsi in un vero e proprio dramma sulla strada, ma che per fortuna si è risolto con un leggero ferimento da parte di una delle conducenti delle vetture coinvolte. Una dinamica che ancora deve essere chiarita del tutto, ma che in parte le testimonianze di coloro che si trovavano nei paraggi hanno contribuito ad abbozzare.

Incidente sulla Pontina: traffico bloccato in mattinata

Si tratta di testimonianze frammentarie, che devono ancora trovare un concreto riscontro con i rilievi che sono stati effettuati nelle trascorse ore della mattinata ma che, ad ogni modo, possono contribuire a dare un’idea di come l’incidente sia sempre dietro l’angolo, e che una mossa improvvisa può cambiare completamene il corso di una giornata. La Pontina, poi, gli utenti e i nostri lettori lo sanno bene, è un’arteria importantissima del territorio che ogni giorno è attraversata da centinaia di vetture in transito verso la Capitale. Gli incidenti e i tamponamenti sono all’ordine del giorno, così come gli intasamenti e il traffico matto, capace di mettere a dura prova anche gli stoici veterani. Ecco più o meno come è andata la dinamica di questa mattina.

La dinamica dell’incidente

Siamo sulla Pontina, nella mattinata odierna, venerdì 10 febbraio 2023. Il fine settimana è alle porte, ma prima c’è ancora un’altra intensa giornata di lavoro dietro l’angolo, che deve essere affrontato con tutto il coraggio necessario per portarla a termine senza intoppi. Al km 47 direzione Sud, però, accade qualcosa. Secondo alcuni testimoni, un’auto avrebbe accennato un sorpasso durate il suo transito, per poi rinunciarci e ritornare nella sua corsia sulla quale, però, la conducente di un’altra vettura proprio in quel momento stava immettendosi dallo svincolo di via Mascagni. Nel rientro in corsia ecco che l’auto non riesce ad evitare un lieve tocco alla carrozzeria.

Paura per una madre e sua figlia

Così, l’auto su cui viaggiava una donna di circa 40 anni di età, insieme a sua figlia piccola, sbanda e viene centrata da una terza vettura che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso. L’impatto provoca un rigiramento della vettura che si ferma contro mano. La piccola, per fortuna, pare sia rimasta illesa, mentre la madre leggermente ferita durante la dinamica. Sul posto la Polizia Stradale per i necessari rilievi del caso.