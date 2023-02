Aprilia, rischia di soffocare: bimbo di 10 anni trasportato a Roma in eliambulanza

Ha rischiato di restare soffocato dal cibo. Forse stava facendo merenda, chissà, il boccone deve essergli andato di traverso impedendogli di respirare. Sono stati momenti di grande tensione e paura per i genitori del ragazzino di soli 10 anni di nazionalità indiana che ieri pomeriggio in via delle Regioni ad Aprilia, mentre stava mangiando ha manifestato chiari i segni di un’asfissia che hanno fatto temere il peggio.

La corsa dei soccorsi e il trasporto in elicottero

In preda al terrore, ma ben consapevoli di dover agire al più presto il papà e la mamma del ragazzino hanno dato l’allarme al 118. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato il piccolo in condizioni serie e non hanno perso tempo si sono adoperati con ogni mezzo per stabilizzarlo, mentre hanno anche allertato l’elisoccorso per un tempestivo trasferimento in ospedale.

L’elicottero Pegaso 44 è decollato immediatamente da Latina per raggiungere Aprilia e trasportare il ragazzino nell’ospedale pediatrico romano, il Bambin Gesù, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Il bambino, secondo i primi accertamenti, ha subito una ostruzione delle vie aeree mentre stava ingoiando un boccone, ora spetta ai medici del presidio ospedaliero capitolino aiutare il piccolo a superare il difficile momento e capire da cosa sia stato provocato questo episodio.

Tanta la paura per le sorti del ragazzino

Per fortuna nonostante il grande spavento e la tensione vissuta i genitori e la macchina dei soccorsi sono stati tanto tempestivi da consentire al bambino di ricevere tutte le cure necessarie a gestire e superare quell’ostruzione delle vie aeree nel minor tempo possibile. Al momento non si hanno dettagli sulle condizioni di salute del piccolo che resta ricoverato nel nosocomio romano, per quanto sembrerebbe fuori pericolo, seppure nelle prossime ore verrà sottoposto ad altri accertamenti utili a stabilire con assoluta certezza le sue buone condizioni di salute.