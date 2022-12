Incidente a Roma, bus con 41 bambini a bordo esce fuori strada: ci sono feriti

Roma. Un incidente stradale in cui si è temuto il peggio, nell’ultima ora di oggi, lunedì 12 dicembre 2022: a rimanere coinvolto è stato un autobus con a bordo 41 bambini che, per cause ancora in corso di accertamento attraverso i rilievi e le testimonianze, sarebbe uscito completamente dalla carreggiata sulla quale stava viaggiando. Due bambini di 7 anni sono rimasti lievemente feriti dalla dinamica, e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Oltre a loro anche il conducente sembra aver riportato dei danni e delle ferite, per cui è stato disposto anche per lui il trasporto verso l’ospedale più vicino.

Al momento, come si evince anche dalle frammentarie testimonianze, pare che la causa di tutto sia stato il malore improvviso del conducente, il quale non ha potuto fare niente per correggere la sbandata improvvisa. Tanta la paura e l’apprensione, soprattutto in considerazione dei piccoli, 41 in totale, che erano a bordo di ritorno presumibilmente da scuola, dato l’orario dell’incidente. Le indagini dovranno appurare in modo più chiaro la dinamica

Brutto incidente a Roma, chiusa la galleria Giovanni XXIII: un solo ingresso aperto, la situazione

Bus fuori strada con 41 bambini a bordo: malore improvviso per il conducente

Per il momento è stato richiesto l’intervento della squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) in via Tiburtina incrocio via di Salone. Erano più o meno le 13.50 quando è arrivata la segnalazione di un incidente probabilmente grave alla centrale operativa: la segnalazione parlava, infatti, di un incidente stradale, in cui un bus con a bordo 41 bambini è uscito fuori strada, a causa di un probabile malore del conducente. Per fortuna, una volta sul posto gli operatori hanno potuto constatare che nessuna persona è rimasta gravemente ferita, anche se due bambini di circa 7 anni più il conducente del bus sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. I restanti bambini sono stati recuperati e trasportati con un altro bus. Sul posto, per le operazioni anche le forze dell’ordine e i sanitari dl 118 per accertarsi delle condizioni anche degli altri piccoli passeggeri a bordo.