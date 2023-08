Incidente su via Pontina, auto si ribalta e prende fuoco. Traffico in tilt

Mattinata di fuoco sulla via Pontina, in direzione Latina. Caldo a parte, per chi spera ancora di potersi mettere in viaggio quest’ultimo weekend di agosto verso il litorale, dovrà fare i conti con un incidente che sta creando disagi alla viabilità. Questa mattina, sabato 26 agosto, due auto si sono scontrate infatti nei pressi di Fonte San Vincenzo, poco prima di Aprilia, paralizzando il traffico e creando diversi km di file sulla carreggiata.

Incidente sulla via Pontina: rallentamenti e file

Due auto si sarebbero scontrate sulla via Pontina nei pressi di Fonte San Vincenzo, poco prima dello svincolo della statale 148 verso Aprilia. L’impatto ha fatto sì che una delle due auto si ribaltasse sulla carreggiata posizionandosi in orizzontale, prendendo fuoco, con tanto di fuoriuscita di fumo dal cofano. Il caso vuole che sulla strada fosse comunque già presente un’ambulanza, che è intervenuta immediatamente sul posto soccorrendo le persone coinvolte nel sinistro. Tra queste, una persona uscita dall’auto in evidente stato di shock ed è stata soccorsa dai paramedici.

L’auto in orizzontale ha bloccato la carreggiata in entrambi i sensi di marcia e sta creando perciò rallentamenti nel traffico, con la creazione di diversi km di fila. I disagi partono da poco prima di Pomezia e proseguono fino allo svincolo prima dell’uscita di Aprilia. Sul posto la Polizia stradale.

Grosso incidente sulla Pontina: chiusa ieri la strada all’altezza di Aprilia

A meno di 24 h, un altro incidente sulla Pontina. Ieri, 25 agosto, secondo i verbali della Polizia Stradale, ci sarebbe stato un impatto che avrebbe visti coinvolti almeno quattro veicoli che viaggiavano lungo la strada. Per effettuare le operazioni di pulizia dai detriti e le indagini legate alle dinamiche dello scontro, è stata chiusa la strada all’altezza di Aprilia. La squadra della Polizia Locale è rimasta sul posto per comprendere le dinamiche di questo nuovo sinistro sulla famosa strada laziale. I riscontri vorrebbero come cinque automobili siano state coinvolte in un forte impatto, in una collisione che però ancora va compresa appieno. Lo scontro tra i cinque autoveicoli sarebbe venuto in prossimità del km 41 della Pontina, che si trova a poca distanza da Aprilia.