Incidente sulla Pontina, scontro tra due veicoli all’altezza di Borgo Piave: forti code in entrambi i sensi di marcia

Pochi minuti fa, un nuovo incidente si sarebbe verificato sulla via Pontina. Il sinistro avrebbe visto coinvolte due vetture, che si sarebbero prese all’altezza della zona di Borgo Piave. Un punto, questo, che storicamente ha già visto numerosi incidenti tra autovetture. Sulle dinamiche del sinistro, ancora la Polizia Stradale non si sbilancia in ipotesi. Resta però che, per mettere la strada in sicurezza e valutare eventuali feriti, si sono formate forti code in entrambi i sensi di marcia.

Nuovo incidente sulla Pontina, all’altezza di Borgo Piave

L’episodio sarebbe stato immortalato dalla pagina “Via Pontina S.R. 148”, dove si vede un’automobile ferma tra le due corsie di transito. Il veicolo sembra un Jaguar di colore grigio, che lascia intendere come l’incidente sia probabilmente avvenuto per un sorpasso andato male. Poco lontano, sosta almeno una macchina ai bordi della carreggiata sulla destra. Seppur lontana di un centinaio di metri, l’automobile sembrerebbe un SUV o una Jeep di colore nero. Alla sinistra del Jaguar poi, nell’opposta corsia per senso di marcia, ferma una volante della Polizia Stradale, proveniente dalla pattuglia di Aprilia.

Le prime dinamiche dell’incidente

Come riportato dagli agenti dalla Polizia Stradale, l’incidente avrebbe coinvolto due vetture. Sulle dinamiche dello scontro, ancora però non c’è nessuna ufficialità. Certo, invece, come nessun automobilista o persona sia rimasta ferita nello scontro tra vetture. Ai bordi del Jaguar, è possibile notare come siano posati sul manto stradale pezzi di fanale anteriore e altri di plastica. Parti della vettura che, quasi sicuramente, si sarebbero sganciate e andate in frantumi nel contatto con l’autovettura. La botta, probabilmente arrivata sul lato destro, potrebbe pure essere figlia di un sorpasso avvenuto in malo modo, con l’auto sportiva uscita troppo larga per superare l’auto che la precedeva: una dinamica che spiegherebbe la rottura del fanale anteriore e diversi pezzi del paraurti.