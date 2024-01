Incidente sulla Roma-Fiumicino, un morto: traffico rallentato

A causa di un incidente stradale, nel quale una persona ha perso la vita, il traffico è rallentato lungo l’autostrada A91 “Roma-Fiumicino“, all’altezza del km 16,800 in direzione Fiumicino. Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è rimasta coinvolta una moto ed una persona è deceduta.

Incidente mortale sull’autostrada A91

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Secondo una prima ricostruzione, per schivare una macchina in corsia di sorpasso, il centauro si è buttato nella corsia centrale dove ha preso in pieno una Fiat Panda. Nell’impatto, il motociclista è morto sul colpo, mentre gli occupanti dell’automobile sono rimasti feriti.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Seguono aggiornamenti…

Il precedente. Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino: perde la vita uno scooterista di 43 anni

Ha perso il controllo del veicolo nel primo pomeriggio di giovedì 14 dicembre 2023, schiantandosi contro il guardrail della Roma-Fiumicino all’altezza del km 4.800. Un incidente fatale per un uomo di 43anni a bordo del suo scooter.

Un attimo di distrazione e si è schiantato con lo scooter con cui viaggiava contro il guardrail della Roma-Fiumicino, nei pressi di Parco de Medici. È morto sul colpo lo scooterista di 43 anni che lo scorso 14 dicembre, verso le ore 16.30, viaggiava all’altezza del km 4.800 della A91.

Gli agenti della polizia stradale, giunti poco dopo sul posto, stanno accertando le dinamiche dell’incidente e hanno chiuso il tratto di strada della Roma-Fiumicino dove è avvenuto l’impatto, in prossimità del Parco de Medici. Non risultano al momento coinvolte altre venture nell’incidente.