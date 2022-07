Incidente sull’A1, scontro tra due auto a Roma sud: 2 feriti

Ancora un incidente a Roma, questa volta sull’A1, a poche centinaia di metri dall’uscita del casello per Roma Sud. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30 in direzione della Capitale e ha visto coinvolte due auto, per cause ancora tutte da accertare.

Tamponamento a Roma Sud

Nel tamponamento tra le due auto sono rimaste ferite due persone, gli occupanti dei veicoli. Che sono stati trasportati, dal personale sanitario del 118, al pronto soccorso per tutte le cure del caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute, ma la certezza è che il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo.

Sul posto i Vigili del Fuoco (la squadra di Tuscolano) e la Polizia Stradale per tutti gli accertamenti del caso. Ora bisognerà chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.