Incredibile a Roma: betoniera inghiottita dall’asfalto, nuova voragine al Quadraro nella stessa via | FOTO

Nemmeno il tempo di finire di riempire la voragine apertasi a Roma che, a pochi metri di distanza, se ne è aperta un’altra. A farne le spese un mezzo pesante finito incredibilmente “risucchiato” dall’asfalto. Cosa sta succedendo.

Via Sestio Menas cede ancora. A pochi metri dalla maxi voragine apertasi nelle scorse settimane – che non è ancora stata riempita del tutto – l’asfalto ha ceduto ancora. Inghiottendo un mezzo pesante, una betoniera, con tutta probabilità sul posto proprio per le operazioni di copertura della buca lì vicino.

Notizia in aggiornamento