Inseguimento da film a Roma: 21enne non si ferma all’alt e tenta di investire gli agenti

Lo hanno fermato a un classico posto di blocco, lui avrebbe solamente dovuto rallentare e mettersi di lato con l’auto per tutti gli accertamenti di rito. E invece, a quell’alt della Polizia ha pensato bene di fuggire. Da qui ne è nato un inseguimento quasi da ‘film’ per le strade del centro di Roma con le volanti che hanno cercato di mettere la parola fine a quella fuga spericolata.

Inseguimento per le vie del centro

Il giovane, classe 2001, a bordo della sua auto, una Mercedes bianca, ha ingranato la marcia, ha tentato di fuggire e di investire addirittura gli agenti di Polizia. Loro che, con non poche difficoltà, sono riusciti in un secondo momento a fermarlo e ad arrestarlo poco dopo la mezzanotte in via del Tritone. Dagli accertamenti è emerso che il 21enne guidava senza patente, da qui forse il motivo della fuga.

Fugge all’alt dei Carabinieri: il rocambolesco inseguimento

Pochi giorni fa, sempre a Roma, in via Trucco, non molto distante dal centro commerciale Roma Est, un altro giovane ha evitato i controlli dei Carabinieri e ha cercato di fuggire. Anche qui l’ennesimo inseguimento da film, il rocambolesco tentativo di scappare a piedi, fino a quando lui, un 28enne albanese senza fissa dimora e con precedenti non è stato fermato e arrestato.