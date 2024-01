Inter-Lazio di Supercoppa, dove vederla: Sky, Dazn o Mediaset? Orario, diretta streaming, formazioni

E’ in programma domani, venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20.00, la partita Inter-Lazio. Il match, valido per le Semifinali della Supercoppa Italiana 2023/24, si giocherà all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Dirigerà la gara il sig. Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Mokhtar. Quarto ufficiale il signor Livio Marinelli di Tivoli. Al VAR ci sarà Di Bello, AVAR Di Paolo.

Canale 5 trasmette le tre partite di Supercoppa in diretta tv e streaming gratis e in chiaro. Inter-Lazio, Napoli-Fiorentina e la finale tra le due vincenti in Arabia Saudita sono disponibili al quinto canale (105 via Sky).

Per chi utilizza tablet, telefono o pc basta registrarsi su Mediaset Infinity e selezionare dirette prima e Canale 5 poi per vedere la Supercoppa Italiana 2024 in diretta streaming gratuita.

Chi ha già effettuato la registrazione a Infinity con nome utente e password dovrà semplicemente inserirli per poi selezionare dirette e Canale 5, così da vedere la Supercoppa di gennaio 2024 in streaming.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.