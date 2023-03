Investe un daino con la macchina e lo lascia agonizzante a terra, animale salvato dai volontari dell’ANC Sabaudia

Investe un daino con la macchina e lo lascia agonizzante a terra, animale salvato dai volontari. E’ successo lunedì notte sulla via Litoranea, con l’animale che è stato travolto mentre attraversava la strada. A salvargli la vita, almeno per il momento viste le gravi condizioni, il buon cuore di alcuni testimoni che hanno osservato l’incidente e l’intervento della Protezione Civile ANC Sabaudia, che si è attivata subito per trasportare l’animale dai veterinari specializzati.

Il daino salvato dai volontari della Protezione Civile

Sappiamo poco su chi abbia investito il daino, considerato che una volto travolto l’animale, ha deciso di fuggire e non portargli i soccorsi per farlo sopravvivere. Fortunatamente, qualcuno lunedì notte ha visto la scena e si è precipitato per prestare soccorso all’animale, che aveva riportato la frattura delle zampe anteriori e altri gravi danni sul resto del corpo. Nonostante la situazione molto complessa, dei cittadini hanno fatto il possibile per non far morire l’animale, anzitutto togliendolo dal manto stradale.

Senza non poca fatica, hanno tolto l’animale dalla strada, evitando che venisse nuovamente investito. Lo hanno adagiato sul bordo, in attesa che i volontari della Protezione Civile ANC Sabaudia si occupassero della situazione. Infatti, l’animale era impossibilitato a mettersi in piedi, in quanto le gravi fratture ne impedivano di fatto la possibilità di camminare. Sono stati gli stessi volontari a escogitare un modo per trasportare l’animale dai veterinari specializzati, aiutati dalla collaborazione dei Carabinieri Forestali.

Trovato il modo di caricare su un mezzo l’animale e spostarlo per permettergli di sopravvivere e soprattutto essere curato, i volontari hanno trasportato il daino presso gli specialisti. La situazione è critica, considerato come le zampe anteriori sono fondamentali nella vita nel daino. Ma nonostante il grave incidente, forse l’animale potrebbe essere stato baciato dalla fortuna e sopravvivere, magari anche tornando molto lentamente a camminare e magari essere rimesso in libertà.