Investita mentre attraversa la strada ad Aprilia, gravemente ferita una 30enne

Ore di angoscia nel Comune di Aprilia, dove una ragazza è rimasta vittima di un grave incidente. La giovane era infatti impegnata ad attraversare la strada nei pressi della stazione ferroviaria, quando è stata investita da un veicolo. Nello scontro, la ragazza avrebbe battuto la testa, in una situazione che sarebbe stata valutata come “seria” dai soccorritori occorsi sul posto per prestarle soccorso.

Ragazza investita sulle strade di Aprilia

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14, quando la giovane aveva impegnato un attraversamento pedonale all’incrocio tra via della Stazione e la via Nettunense. Sono da accertare le responsabilità sul sinistro, ma rimane come la giovane sia stata colpita da un veicolo e sbalzata suo malgrado a terra. Per la forza del colpo subito nell’investimento, la ragazza nella caduta sul manto stradale avrebbe battuto forte la testa a terra. Una condizione che i sanitari hanno voluto subito monitorare.

Il ricovero della giovane

La ragazza, di 30 anni, è stata subito soccorso dai sanitari del 118, avvertiti dai testimoni che hanno visto l’investimento in diretta. Per le condizioni riportare, e considerate “serie”, la ragazza è stata portata in codice rosso presso il più vicino ospedale. La ragazza, secondo i primi riscontri effettuati sulla dinamica dell’incidente, è risultata essere una residente del Comune di Aprilia. Come evidenziato già in precedenza, nel momento dell’urto la ragazza ha urtato la propria testa contro il manto stradale, riportando un potenziale trauma cranico e varie escoriazioni. Condizioni di salute che, però, non ne mettono in pericolo la vita. Gli stessi medici, infatti, hanno ribadito come le sue attuali condizioni non siano definite “critiche”.

Le dinamiche dell’incidente

Per comprendere le esatte dinamiche dell’incidente avvenuto nel territorio apriliano, servirà aspettare le prossime ore. Infatti, sul posto sono già presenti i Carabinieri, che in quel tratto della Nettunense stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche legate all’investimento pedonale.