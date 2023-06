Paura a Tivoli, albero cade su via Empolitana: strada chiusa al traffico

Il maltempo di questi giorni continua a mettere in pericolo l’incolumità delle persone, anche a causa di un terreno estremamente saturo di acqua che sta provocando piccoli smottamenti, frane e anche il crollo di rami e lo sradicamento di alberi. Nelle prime ore di oggi pomeriggio, infatti, un albero è caduto su via Empolitana a Tivoli. L’imponente pianta si è abbattuta sulla carreggiata a seguito delle forti raffiche di vento e del temporale. Per fortuna nessun’auto si è trovata a passare sul tratto di strada nel momento in cui è avvenuto il fatto, per quanto il traffico è rimasto completamente paralizzato.

La carreggiata è stata completamente invasa dall’albero caduto

Il tratto di strada completamente bloccato dal fusto ha creato seri problemi di collegamento con il casello autostradale di Castel Madama, ma anche con il centro cittadino. Le attività per rimuovere l’albero sono iniziate immediatamente, per consentire nel breve tempo il ripristino della viabilità. Nonostante il grande impegno profuso dagli operai di Roma Città metropolitana e di molti volontari, non è stato facile liberare la carreggiata. Anche quando, dopo ore di attività, il tratto di via Empolitana interessata dall’incidente, è stata resa fruibile, resta la paura per rami pericolanti.

L’allarme maltempo nasce da un terreno saturo di acqua

A creare grande preoccupazione e anche l’allerta da parte del centro regionale di Protezione civile, anche in queste ore, è proprio il pericolo che si verifichino episodi di questo tipo a causa di un terreno eccessivamente carico di acqua, a causa delle eccessive piogge che si stanno registrando. D’altro canto, a conferma dei pericoli, anche ieri un albero è crollato a Spinaceto finendo su una pensilina sotto la quale si trovava una donna in attesa dell’autobus. La sfortunata vittima dell’incidente era su via dei Caduti della guerra di Liberazione, una zona centrale nel quartiere del IX Municipio di Roma Capitale, quando è stata travolta ed è rimasta ferita. (foto:Meteo Lazio)