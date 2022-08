Pontina, cade albero sulla carreggiata: strada chiusa

A causa della caduta di un albero in carreggiata, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 148“Pontina”, in direzione Terracina, all’altezza del km 78 in località Scopeto Madonna Giulia in provincia di Latina. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Pontina riaperta dopo la caduta dell’albero

Alle ore 17.15 circa la strada, come comunicato sempre da Anas, è stata riaperta al transito. La circolazione è stata così ripristinata in direzione Terracina.

Foto di repertorio