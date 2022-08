Roma, lavori sul Ponte della Magliana: chiuso tratto della Roma Fiumicino, date, orari, viabilità alternativa

Non solo la statale Pontina, cantieri prossimi a partire anche sulla A91 Roma Fiumicino. A renderlo noto è stata Anas che ha annunciato alcuni interventi, che verranno realizzati su richiesta del Campidoglio, all’altezza dell’uscita della Magliana, per la precisione sull’omonimo ponte.

Date e orari lavori sulla A91 Roma Fiumicino

Pertanto, su richiesta del Comune di Roma come detto, dalle 22.00 di mercoledì 24 agosto, sarà chiusa in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00 l’autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione Roma, all’altezza dell’uscita Magliana. Il tutto per consentire i lavori di manutenzione sul ponte della Magliana.

Come cambia la viabilità

Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull’uscita “Via della Magliana”, all’altezza del km 1,600, e proseguirà su viabilità comunale. Per il traffico diretto verso l’Eur sarà altresì possibile immettersi sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare e utilizzare le uscite 28 “Via del Mare – Ostiense” o 26 “Pontina” in direzione Roma centro.

Quando finiscono i lavori sul Ponte della Magliana

La chiusura sarà in vigore fino a lunedì 5 settembre.

