Investito da un’auto: grave un 48enne

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo incidente è avvenuto ai Castelli Romani, qui un uomo è stato investito da un’auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestare soccorso all’investito che è poi stato trasferito d’urgenza al policlinico Tor Vergata. Presente anche la Polizia Locale di Frascati per tutti gli accertamenti.

L’investimento in via delle Cisternole

Il sinistro è avvenuto ieri in via delle Cisternole, a Frascati, intorno alle 18. Qui, un uomo di 48 anni è stato investito da un’auto, una Citroen, che viaggiava in direzione via di Vermicino. Sul posto è poi giunta un’auto medica del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla vittima, poi trasferita d’urgenza è policlinico di Tor Vergata. Adesso l’uomo è ricoverato con una prognosi riservata.

Gli accertamenti

Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale di Frascati per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prima informazioni, al volante c’era un uomo di mezza età del posto che è poi risultato negativo all’alcol test.