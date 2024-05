Investito sulla Casilina a Roma: Jacopo Cirillo muore dopo 3 giorni in ospedale. Aveva 20 anni

Ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma nonostante i soccorsi non ce l’ha fatta.

Ha combattuto per tre giorni al policlinico di Tor Vergata, dove Jacopo Cirillo è morto il 7 maggio. All’ospedale è arrivato in condizioni molto gravi, dopo essere stato investito. La sera di sabato 7 maggio un 22enne, alla guida di una Renault Twingo, lo ha investito mentre attraversava la strada all’altezza del civico 1342. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Pochi attimi, ma quando il ragazzo è stato trasportato al nosocomio di Tor Vergata, le ferite sono apparse già serie. Il 20enne, proveniente da Orta Nova e residente da tempo a Roma, è stato operato e tenuto in prognosi riservata. Dopo tre giorni, è venuto meno, nonostante tutti i tentativi di salvarlo.

Incidente mortale a Roma est: chiusa Via Prenestina, perde la vita 37enne

E’ di poche ore fa un’altra vittima della strada. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4.00 di oggi, giovedì 9 maggio 2024, lungo la via Prenestina, nel quadrante est della Capitale: a scontrarsi sono stati due mezzi, una Fiat 500 e un motociclo Yamaha. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in via di accertamento, il centauro ha avuto la peggio. Nonostante la corsa in Ospedale l’uomo, un ragazzo di appena 37 anni, è deceduto.