Itri, abbandonava rifiuti nei boschi: arrestato 67enne

In data 30 dicembre 2023 a Itri (in provincia di Latina), i carabinieri della locale stazione, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo a carico di un uomo, di 67 anni, nato a Formia, ma di fatto residente ad Itri.

La sentenza definitiva emessa nel 2020

Il provvedimento restrittivo, emesso dall’autorità giudiziaria di Cassino, scaturiva a seguito della sentenza definitiva emessa nel 2020 con cui veniva condannato per i reati di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

All’epoca dei fatti lo stesso esercitava abusivamente attività di raccolta e smaltimento di materiale inerte che abbandonava in modo incontrollato nelle zone boschive del territorio di Itri. La discarica abusiva così creata necessiterà di un intervento straordinario di bonifica.

Il precedente. Itri, denunciato uomo con precedenti per droga: tenta di nascondere dose in bocca

Durante le festività natalizie, i Carabinieri della Stazione di Itri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nel centro urbano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. In uno di questi interventi, è emerso un caso di particolare rilevanza che ha portato alla denuncia di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e precedenti per droga.

Fermato a Itri uomo in possesso di droga

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo in questione mentre si muoveva in modo sospetto per le vie del centro cittadino. La loro attenzione scrupolosa ha consentito di individuare un comportamento fuori dall’ordinario, spingendoli ad approfondire ulteriormente la situazione che gli si parava davanti agli occhi. Durante la perquisizione di rito, è emerso che l’uomo aveva appena occultato nel cavo orale una dose di stupefacente, identificata successivamente come cocaina, con un peso di 0,5 grammi. La sostanza è stata prontamente recuperata e sequestrata dai militari.