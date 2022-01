Kim Rossi Stuart: il figlio di soli 3 anni scivola nel Tevere ma lui lo salva

Roma. Un atto eroico in un momento assolutamente critico e concitato. L’attore Kim Rossi Stuart era insieme alla moglie Ilaria Spada e i loro due figli, Ettore 11 anni e Ian, di appena 3 anni. Si trovavano nella Capitale e si stavano concedendo una piacevole e tranquilla passeggiata sulla pista ciclabile che fiancheggia il Tevere. All’improvviso, però, lo squarcio brusco nell’idilliaco paesaggio che provocato forte paura e tensione. In un attimo, l’attore si accorge che il piccolo Ian è scivolato direttamente nel Tevere. Senza pensarci due volte, abbandona tutto e lo acciuffa per un braccio.

Il salvataggio a Roma

A documentare il fatto è stata la testata La Repubblica che fa riferimento ad alcune foto pubblicate sul settimanale ”Diva e Donna”. Si vede chiaramente Rossi Stuart afferrarlo per il braccio oltre l’argine. Probabilmente che il piccolo aveva perso l’equilibrio per una distrazione. Il marmo era bagnato, leggermente ghiacciato. E’ stato un attimo. Per fortuna è finita bene, ma non era così scontato.