La droga dei Vip a Cortina: arrestato un uomo a Roma

I carabinieri hanno sequestrato ingenti quantità di cocaina e hashish, oltre a 70mila euro di proventi dall’attività di spaccio.

Sarebbe stato ai vertici di un’organizzazione criminale che, fin dal 2021, si occupava del business degli stupefacenti nella patinata Cortina d’Ampezzo, tra piste da scii e relax, la mondanità ha preso piede nella sua accezione più tossica. Così un 35enne di Roma è stato arrestato dai carabinieri perché, secondo la procura di Belluno, avrebbe diretto il traffico di cocaina e hashish nel capoluogo, cuore delle Dolomiti.

Arrestato boss della droga di Cortina: tra i suoi clienti tanti vip

Dalla Capitale alle Dolomiti venete. Sono otto gli indagati che i carabinieri hanno rintracciato in questa fitta maglia legata allo spaccio di cocaina e hashish: L.C. gestiva i suoi uomini da lontano e si recava sul posto solo in casi del tutto eccezionali. Tra questi, le minacce e aggressioni per chi turbava gli equilibri della sua zona di spaccio. Otto collaboratori provenienti da varie regioni, assoldati dal 35enne, in stato di detenzione ai domiciliari da ieri mattina, 7 marzo, quando i carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti la misura cautelare emessa dal gip.

Nel corso dell’indagine i carabinieri hanno complessivamente sequestrato oltre 400 grammi di cocaina e 800 di hashish, oltre a marijuana e sostanze da taglio. Durante l’operazione sono state recuperati circa 70mila euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Tuttavia si ritiene rappresentino solo una minima parte degli introiti dell’organizzazione, su cui stanno ancora indagando le autorità.

Pusher legato alla tifoseria laziale

Il 35enne rintracciato dai carabinieri era comunque già noto alle autorità. Aveva precedenti che lo vedevano legato soprattutto alla Curva Nord laziale. Senza contare che a maggio 2023 era stato assolto da diverse accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: alla fine del primo lockdown fu sorpreso senza mascherina chirurgia al centro di Roma, intento a passeggiare. Gli agenti, identificato il soggetto, gli avevano chiesto un documento e L.C. si era rifiutato di collaborare.

Il commento del comandante provinciale dei carabinieri di Belluno: “Smantellato un traffico di stupefacenti”

L’operazione è stata descritta nello specifico anche tramite il commento del colonnello Enrico Pigozzo, comandante provinciale dei carabinieri di Belluno. “L’operazione, che ha consentito di smantellare un traffico di stupefacenti sul nostro territorio, grazie all’impegno puntuale e prolungato dei carabinieri di Cortina, dimostra quanto ancora sia necessario intensificare l’attività in questo particolare ambito”, ha affermato Pigozzo. “Manterremo sempre alta l’attenzione perché il mercato degli stupefacenti alimenta inesorabilmente l’economia illegale della criminalità e crea condizioni di insicurezza laddove queste organizzazioni operano”, ha spiegato il comandante, sottolineando che non bisogna mai dimenticare “un dato di assoluta rilevanza, ovvero l’evidente danno alla salute pubblica che le droghe provocano e gli effetti, talora anche mortali, che le stesse producono sugli assuntori. Il contrasto alla droga è un impegno prima di tutto a evitare che i giovani cadano in un tunnel molto complesso e, anche, a non consentire lo sviluppo di attività criminali sul nostro territorio”.