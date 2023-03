La grandine distrugge il campo di tulipani, l’imprenditore cade nel pianto e la disperazione. Aveva investito tutto su un bellissimo campo di tulipani, da rivendere poi nei mercati floreali d’Italia. Almeno era questo il progetto iniziale, prima che la grandine e il diluvio di queste ore distruggessero quel bel raccolto di tulipani. Dei fuori rosa bellissimi che comparivano sul terreno, non è rimasto nulla. Solo fiori appassiti, morti o distrutti dalle condizioni metereologiche.

Il campo di tulipani distrutto dal maltempo di queste ore

L’imprenditore ha deciso di pubblicare la sua rabbia e disperazione sul web, arrivando a uscire nonostante la grandine battente. La sciagura ha toccato l’imprenditore Giuseppe Savino, conosciuto nell’ambiente floreale per un terreno nella zona del foggiano. Nonostante la distruzione e lo sconforto, il web – e gli utenti di Facebook – lo spingono a non mollare. Resta che sarà difficile rialzarsi, considerato come sia andato tutto distrutto in quel terreno nella zona della Cascina Savino.

L’uomo si immortala in un video, dove dice pubblicamente: “Sta grandinando. I tulipani non ci sono più, è finita”. Il maltempo abbattutosi sull’Italia, e in particolare sul Sud, gli sono costati danni per centinaia di migliaia d’euro. Uno sfogo, quello dell’imprenditore, che subito ha fatto presa su Facebook ed è stato ricondiviso a manetta da altri utenti. Infatti, l’azienda florovivaistica foggiana ha due specialità: il mercato sul suolo nazionale, ma anche le potenzialità per essere un’attrazione turistica per le persone che visitano Foggia.

Quindi, un danno che ha causato duplici problemi e la mancanza totale di entrate per l’estate 2023. In tal senso, Savino aveva inventato un format imprenditoriale: entrare nel terreno pagando un biglietto, ammirare i fiori, raccoglierli e passare una giornata nella cascina con altri servizi offerti dall’azienda. Programmi andati tutti in fumo, con la tempesta che si è abbattuta ieri sera sul foggiano.