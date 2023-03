La nonna attrice non le dà i soldi, lei le devasta casa: Virginia Sanjust di Teulada condannata a 1 anno e 5 mesi

Ha devastato la casa della nonna, la famosa attrice anni ’50 Antonella Lualdi, al secolo Antonietta De Pascale, oggi 91enne, nel corso di una riunione di famiglia. Ma non solo: è anche stata la stalker del suo ex fidanzato, cosa che – tre anni fa – aveva motivato un arresto in una casa di cura. I due episodi hanno portato a un processo che si e concluso oggi, con una condanna a un anno e cinque mesi per Virginia Sanjust di Teulada, ex “signorina buonasera” su Rai 1, dove aveva esordito nel 2003.

La condanna è per tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna, violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone nei confronti del suo ex. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo.

Dallo stalking alla scena di devastazione

Tutto è partito poco più di 3 anni fa, quando Virginia Sanjust di Teulada, adesso 45enne, entra nell’abitazione del suo ex fidanzato, suo coetaneo, senza il suo consenso, rompendo il vetro di una finestra. L’uomo, che aveva rotto la relazione, denuncia l’episodio e non solo, dicendo di essere vittima di stalking «In più occasioni e a tutte le ore del giorno e della notte». L’uomo sarebbe stato pedinato, molestato e infastidito in continuazione, al punto da non riuscire più ad avere pace. La denuncia porta a un ricovero della donna in una casa di cura. Il reato di stalking per cui era stata accusata in passato è stato adesso riconfigurato dal pm Antonio Verdi in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini. Ma pare che Virginia non fosse nuova a questi comportamenti con gli uomini. Ci sarebbero altre denunce verbalizzate contro di lei, sullo stesso tono.

Ma quella più grave è quella presentata da sua nonna. Un giorno, durante specie di riunione di famiglia, circa 3 anni fa, la donna è entrata in casa della nonna Antonietta De Pascale. In quel momento nell’abitazione ci sono la madre di Virginia, la sorella Stella e i nipotini. Virginia chiede dei soldi alla nonna. Le dice che, se non glieli dà, le distruggerà la casa. Ma la nonna si rifiuta e alla nipote scatta la furia. Inizia a spaccare tutto. La nonna scappa in camera e chiama la polizia, che trova la “casa devastata”. Scatta la denuncia, che porta al processo di oggi.