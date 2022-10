La finta piattaforma Uefa che proponeva falsi investimenti e truffa 50mila persone

Utilizzavano il nome della Uefa, sfruttando il suo diretto legame al mondo calcistico, per trarre in inganno gli investitori. Un raggiro in piena regola, studiato nei minimi particolari quello che ha visto coinvolti circa 50mila risparmiatori. Al fianco di quest’ultimi, si schiera l’associazione Codici che ha deciso di intervenire avviando un’azione legale. Tutto si svolgeva all’interno di una piattaforma, basata su un apparente e positivo meccanismo di investimento che alla fine, si rivelava invece fittizio, in quanto non era possibile per gli investitori ritirare il denaro.

La piattaforma che proponeva l’investimento fittizio

Come anticipato, dietro il nome di Uefa Football Fund Ltd, evocativo e suggestivo per il chiaro richiamo alla Uefa, una piattaforma proponeva un prodotto finanziario a basso costo e con un rischio basso. Ma non solo. Veniva reso noto che utilizzando l’analisi dei “Big Data”, era possibile investire nel mondo del calcio ed ottenere un rendimento calcolato sulla base di un “interesse composto Formula a lungo termine: (capitale + reddito) + (reddito + reddito) = piano di investimento a tasso composto”. Un meccanismo tutt’altro che virtuoso, caratterizzato da un positivo investimento iniziale che fungeva da sprone per i successivi rendendo poi, di fatto, impossibile ritirare il denaro.

Le parole del segretario dell’associazione

“Il copione, purtroppo, è simile a quello di molti altri casi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed in questo periodo di gravi difficoltà economiche è una truffa ancora più difficile da sopportare. Si parte con un investimento esiguo, si incassano i primi soldi e così, spinti dall’entusiasmo e dall’apparente facilità del meccanismo, si aumenta il capitale. Da alcuni giorni, però, è diventato impossibile ritirare il denaro dal proprio conto. E così è scattato l’allarme su questa piattaforma”.

L’intervento del Consob

A confermare i timori degli investitori è arrivato l’intervento della Consob. Lo scorso 11 ottobre, con la delibera n. 22476, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l’offerta al pubblico di prodotti finanziari relativi ai “Piani di investimento” denominati “Uefa Football Hedge Fund”, effettuata anche tramite il sito internet. Entrambi i siti risultano, infatti, irraggiungibili.

Ignoti i responsabili e il supporto dell’associazione Codici

Chiaramente tra gli investitori si sta diffondendo il panico. Molti hanno investito somme ingenti e non hanno più notizie dei propri soldi e dei presunti guadagni. Il tutto mentre intorno a Uefa Football il mistero si infittisce. È giallo sull’identità dei responsabili, così come degli organizzatori di un evento che lo scorso settembre ha richiamato circa 300 persone in un hotel di Caserta. L’unica certezza, purtroppo, è che per il momento dei soldi investiti dai risparmiatori non c’è più traccia.

L’associazione Codici ha attivato i suoi Sportelli per raccogliere le segnalazioni dei risparmiatori truffati ed è pronta a tutelarli fornendo assistenza legale. È possibile segnalare il proprio caso telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.