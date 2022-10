Eliana Michelazzo, chi è il finto marito Simone Coppi: chi c’è dietro la truffa

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Ospite di Silvia Toffanin, nella puntata di oggi, anche Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati che dirà la sua verità sul caso Mark Caltagirone, su quel finto marito che la showgirl del Bagaglino avrebbe sposato.

Eliana Michelazzo e la verità sul ‘marito’ Simone Coppi

Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, che per mesi nel 2019 ha tenuto banco su giornali e nei salotti tv, Eliana Michelazzo ha scoperto anche lei di essere stata truffata. La manager, infatti, era convinta di avere un fidanzato, un certo Simone Coppi: peccato, però, che da Barbara D’Urso la donna ha scoperto che si trattava di una messa in scena. Nessun fidanzamento, nessun Simone Coppi. Eliana, infatti, aveva raccontato di aver conosciuto in chat Simone nel 2013, di essersi ‘sentita’ sposata con lui, poi però ha dovuto fare i conti con la tragica verità: quelle foto appartenevano a un modello, estraneo ai fatti.

Eliana, in quel caso, aveva accusato l’ex amica Pamela Perricciolo: secondo la manager, infatti, dietro la truffa e dietro lo smartphone si nascondeva proprio lei. Simone era Pamela. “È stata donna Pamela a rassicurarmi e mi sono fidata. Non voglio pensare che dietro questi profili ci sia lei” – aveva detto Eliana, scossa dalla scoperta.

Anche Alfonso Signorini è stato truffato?

Ma il mistero si infittisce e la rete di ‘vipponi’ caduta nella trappola si allarga. Pamela Prati, ora concorrente del GF VIP, una settimana fa ha finalmente parlato e detto la sua verità su Mark Caltagirone, ma ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini. Anche il padrone di casa del reality, infatti, sarebbe stato truffato. E nel 2019 al Maurizio Costanzo Show aveva detto di essere stato vittima di una certa Donna Pamela.

“L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato Pamela Prati. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti, io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, arriva sul mio Facebook il messaggio di tale Donna Pamela, che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui, ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”. Lorenzo Coppi e Simone Coppi: due nomi diversi, stesso cognome. E due uomini inesistenti.