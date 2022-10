Eliana Michelazzo: chi è, età, lavoro, Pamela Prati e Mark Caltagirone, Instagram, oggi, il finto marito Simone Coppi

Dopo la puntata di ieri, è tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati che racconterà per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, la sua versione riguardo il Prati Gate. Dopo le dichiarazioni della showgirl, che è nella casa del GF VIP, i riflettori si sono accesi, ancora una volta, sul caso che nel 2019 ha tenuto banco sui giornali e in tv per mesi, quello che ha visto protagonista l’inesistente Mark Caltagirone.

Chi è Eliana Michelazzo, la partecipazione a Uomini e Donne

Eliana Michelazzo è nata a Roma il 16 luglio del 1979 e, come ha raccontato lei stessa in più occasioni, la sua infanzia non è stata facile. A 15 anni ha iniziato a lavorare come estetista, poi ha partecipato come corteggiatrice di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne. E per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Eliana Michelazzo, infatti, è diventata una nota manager e opinionista, sempre più in televisione come presenza fissa nei programmi della D’Urso, soprattutto dopo il caso di Mark Caltagirone, presunto marito di Pamela Prati.

Il caso Mark Caltagirone

Quando si parla di Eliana Michelazzo non si può non parlare di Mark Caltagirone e dello scandalo che ha visto al centro Pamela Prati. La showgirl del Bagaglino, infatti, aveva raccontato che si sarebbe sposata con questo uomo misterioso, poi però dopo ospitate in tv, interviste e indiscrezioni, è arrivata la verità: Mark non esisteva. E Pamela Prati ha accusato della truffa le sue due manager e amiche, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Chi è il finto fidanzato Simone Coppi

Ma Pamela Prati non sembra essere stata l’unica ad essere truffata. Nella trappola, a quanto pare, è finita la stessa Eliana, convinta di avere un marito, Simone Coppi. Mai esistito. Eliana, infatti, aveva raccontato di aver iniziato una relazione con Simone nel 2013: il tatuaggio con il suo nome sul braccio, poi il matrimonio. Fino alla verità cruda: nel 2019 la manager a Live Non è la D’Urso ha raccontato che è stata sposata per oltre 10 anni con un fantasma. Eliana, infatti, aveva instaurato un rapporto virtuale con l’uomo, poi una volta scoperto tutto ha accusato l’amica Pamela Perricciolo di truffa. Sempre da Barbara D’Urso, la Michelazzo ha scoperto la vera identità di Simone Coppi: dietro quelle foto, in realtà, si nascondeva un modello svizzero, Stephan Waller. Ignaro di tutto.

Instagram di Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo ha un profilo Instagram e con l’account, che è in modalità privata, @elianamichelazzo vanta oltre 600 mila followers.