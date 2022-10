Pamela Prati: chi è l’attore che ha finto di essere Sebastian, il figlio di Mark Caltagirone

Si infittisce la storia relativa a Pamela Prati e Mark Caltagirone. La showgirl aveva dichiarato nel 2019 di aver adottato, insieme al suo compagno, un imprenditore romano, due bambini e tra i due c’era anche Sebastian. Ma la storia si è rivelata, poi tutta una farsa costruita dall’imprenditore, così avrebbe sostenuto in più occasioni la Prati.

Chi è Sebastian Caltagione

Ma chi è Sebastian Caltagirone? Uno dei figli di Mark Caltagirone che la Prati avrebbe raccontato di aver adottato e grazie al quale finalmente era mamma. Ma con la rivelazione della truffa subita la showgirl ha dovuto anche ammettere che non c’erano figli. Si sarebbe trattato di un raggiro che le due ex manager della Prati, Pamela Pericciolo ed Eliana Michelazzo, avrebbero ordito ai suoi danni.

Ma la Prati avrebbe anche incontrato Sebastian in un bar romano. Solo che una volta venuta alla luce la verità si è scoperto che quel ragazzino era un attore “scritturato” per fingersi il figlio di Caltagirone.

Sebastian fa causa alle ex manager della Prati

Oggi per quei fatti l’attore chiamato ad interpretare il giovane Sebastian e la sua famiglia hanno citato in giudizio le due ex manager della Prati. Anche il bambini, infatti, sarebbe stato raggirato, gli è stato fatto credere che stava prendendo parte a una fiction. Un’altra vittima, quindi, della truffa Caltagirone.

Secondo il legale dell’attore, quando poi è stato scoperto l’inganno, il bambino è anche diventato vittima di prese in giro a scuola, tanto che aveva deciso di non andarci più.