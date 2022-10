Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone al GF VIP: ‘Mi diceva che era figlio di un boss’

Pamela Prati, quest’anno concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della vicenda che nel 2019 la mise sotto la luce dei riflettori, generando non poco clamore. Stiamo parlando del caso di Mark Caltagirone, l’uomo del quale la donna si era innamorata. Ecco cosa ha risposto la showgirl alle domande del conduttore Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Pamela Prati sul caso di Mark Caltagirone

La donna ha spiegato che la prima volta che ha sentito parlare di Mark si trovava in una situazione di fragilità psicologica in quanto era reduce dalla fine di una relazione durata 7 anni e aveva perso una sorella. Mark le era stato presentato come un ingegnere di oleodotti in Siria che si era da poco lasciato con una donna con la quale aveva adottato anche un bambino malato di tumore: Sebastian.

La conoscenza sui social

Mark già seguiva Pamela sui social, pertanto la donna era invogliata a scrivergli. ‘Ho visto in lui le mie stesse fragilità. Abbiamo iniziato a flirtare come due diciottenni’ ha detto la showgirl. Tuttavia, l’uomo trovava ogni scusa per non farsi vedere, cercando di compensare con chiamate e messaggi.

‘Quando siamo entrati in confidenza lui mi ha raccontato che era figlio di un boss e che quindi non poteva farsi vedere. Lui era un testimone di giustizia, perché aveva visto morire suo padre, gli avevano sparato e l’autista lo ha salvato, è scappato, e lo ha adottato la famiglia Caltagirone. Così ha potuto studiare ed è diventato grande imprenditore mondiale’.

Ha spiegato ancora la Prati a Signorini, il quale le ha chiesto come mai non si fosse insospettita per via dell’atteggiamento dell’uomo e la donna gli ha risposto che nel corso delle numerose chiamate con Mark, talvolta, era riuscita ad intravedere il suo volto.