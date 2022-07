Roma, ragazza aggredisce anziano di 77 anni e gli strappa la fede nuziale

Il signore stava camminando tranquillamente in via Giovanni Conti a Val Melaina quando, improvvisamente, è stato aggredito da una ragazza rumena che voleva rapinarlo. Con violenza, è riuscita solo a strappargli la fede nuziale provocando oltre che terrore, anche un fortissimo dolore alla mano dell’uomo.

L’aggressione

La ragazza, classe ’95, ha già dei precedenti specifici. Purtroppo, non è la prima volta. E la prassi è quasi sempre la stessa. ‘Punta’ le persone che vede da sole, più deboli o anziane e cerca di rubare loro il più possibile. Per poi fuggire via. Ma questa volta, non troppo veloce. Infatti, èn stata fermata dagli agenti che si trovavano proprio nelle vicinanze.