La Rai cancella il programma di Filippo Facci: il giornalista “paga” il pezzo sul figlio di La Russa

Metti il programma, togli il programma. Metti Filippo Facci, togli Filippo Facci. Così, parafrasando un noto tormentone del film cult Karate Kid, si può riassumere la querelle Filippo Facci in Rai. Il noto polemista è sempre stato il solito, fedele a se stesso, anarchico e imprevedibile. Viene dunque da chiedersi cosa ci si aspettasse presso il servizio pubblico dal giornalista. Che cambiasse toni e struttura della sua satira? Può darsi, ma sarebbe davvero stato poco probabile. È di queste ore la notizia, dopo il polverone sollevato dalla politica, rispetto a un suo recente articolo su Libero sul caso La Russa jr, che Facci a settembre non andrà in onda. Doveva condurre una striscia quotidiana di cinque minuti, ‘I Facci Vostri’ in partenza a settembre su Rai 2, come prolungamento del programma ‘I Fatti Vostri’.

A provocare la polemica una frase dell’editorialista

“Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa“. Questa la frase incriminata, che proprio non è andata giù all’opposizione. Così viale Mazzini in una nota ha fatto sapere che l’ad Roberto Sergio, d’intesa con la presidente Marinella Soldi e il direttore dell’approfondimento Paolo Corsini e il dg Giampaolo Rossi, ha soppresso il suo programma previsto per fine estate. Il caso era finito sulla scrivania del cda la settimana scorsa, nel corso del quale Roberto Sergio aveva sottolineato di non volersi far influenzare da nessuno e aveva annunciato a breve una presa di posizione. Contestualmente Soldi aveva invitato Facci a maggiore prudenza, mentre i consiglieri Bria e Laganà avevano chiesto espressamente di non contrattualizzare il giornalista. Ciò perché a loro avviso la frase su Libero sarebbe incompatibile con il servizio pubblico.

Così Barbara Floridia: “Soddisfazione per la decisione della Rai”

“Esprimo soddisfazione per la decisione della Rai che ha ufficializzato la cancellazione della striscia di Filippo Facci dai propri palinsesti. Si tratta di un messaggio importante e positivo che l’azienda manda all’opinione pubblica anche visto l’impatto che la vicenda ha avuto e su cui io stessa ho ritenuto di prendere posizione nei giorni scorsi. Il rispetto per le persone, la parità di genere e la lotta al sessismo sono principi che vengono prima di ogni altra cosa e su cui la Rai non poteva e non può derogare in nessun caso“. Queste le dichiarazioni della presidente della commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia.