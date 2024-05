Labico: continue richieste di soldi e acquisti “a credito”, arrestato per estorsione un 60enne

Continuava a chiedere denaro o cibo senza pagare, fermato dai Carabinieri un 60enne di Labico (Roma). Oggetto delle sue pressanti richieste, inizialmente educate ma che poi sono sfociate in condotte più aggressive, in particolare due persone che, esasperate dal suo comportamento, hanno deciso infine di denunciarlo.

Un’anziana signora e il titolare di un minimarket, entrambi di Labico, Comune alle porte di Roma. Sono queste le persone che un uomo costringeva a consegnarli denaro o generi alimentari approfittandosi della loro disponibilità, forse perché impietositi dalle condizioni in cui si trovava. Ma le richieste sono diventate sempre più insistenti e alla fine i due si sono dovuti rivolgere ai Carabinieri per porre fine alle sue condotte.

Estorsioni a Labico: arrestato un 60enne

La donna, una delle vittime del 60enne, ha raccontato ai carabinieri che l’uomo ormai da tempo le richiedeva denaro volto all’acquisto di generi alimentari, a cui inizialmente lei aveva acconsentito perché non usava minacce o violenze. Negli ultimi tempi però, spiega la signora, il 60enne aveva modificato il suo comportamento arrivando perfino ad introdursi all’interno della sua abitazione, in cui l’anziana viveva da sola, contro la sua volontà.

“Mi ha chiesto una ventina di euro, poi mi ha minacciata e mi ha costretto a prelevare dei soldi al bancomat dell’Ufficio Postale”, ha raccontato la donna. A quanto pare l’uomo chiedeva denaro per acquistare del cibo considerando che con i soldi ottenuti dalla povera signora si era poi recato in un vicino supermercato per l’acquisto di generi alimentari. Ma, evidentemente, c’è un limite a tutto.

Il titolare del negozio in centro

Come detto però la donna non era la sola a dover fare i conti con le insistenze dell’uomo. Nel suo mirino era finito anche un 37enne di origini straniere, titolare di un minimarket nel centro di Labico, che ha denunciato alcuni episodi analoghi risalenti al mese di ottobre scorso. Il 60enne, che abita in zona, con frequenza quasi giornaliera faceva ingresso nella sua attività prelevando alcuni prodotti senza pagarli (in un’occasione aveva portato via circa 80euro di merce, ndr). Nell’ultimo periodo, considerando le “incursioni” sempre più frequenti da parte dell’uomo, il titolare gli ha detto che non avrebbe più fatto credito innescando così la sua reazione aggressiva. Il 60enne, di fronte al diniego da parte del commerciante, ha infatti minacciato prima la commessa e poi il titolare stesso, chiedendo contestualmente altre somme di denaro.

Arrestato per estorsione 60enne di Labico

Le reiterate condotte sono dunque sfociate nell’emanazione dell’ordinanza cautelare e il 60enne è stato condotto nel carcere di Velletri dopo essere stato arrestato dai Carabinieri. “Resta comunque di fondamentale importanza la denuncia da parte delle vittime che subiscono tali reati così da consentire all’Autorità Giudiziaria di intervenire rapidamente a loro tutela”, spiegano dal Comando dei Carabinieri.