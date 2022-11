Ladispoli, molestano una ragazza davanti alla stazione: coppia di giovani rischia il linciaggio

Se la sono vista brutta, i due ragazzi che hanno importunato una giovane donna in piazzale Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Ladispoli. I due, intorno alle 14:30 di oggi, 11 novembre, hanno iniziato a infastidire una ragazza. Prima i complimenti e il tentativo di approccio, mal gradito dalla giovane.

Le attenzioni, però, nonostante il netto rifiuto della ragazza, sono continuate, diventando sempre più pesanti, al punto che la ragazza si è sentita braccata. I due hanno infatti iniziato a molestarla, impaurendola. Il suo atteggiamento spaventato non è però sfuggito ai numerosi passanti, che non hanno esitato a intervenire.

Parapiglia in piazza

Diverse persone sono intervenute in difesa della ragazza, minacciando di picchiare i due molestatori. E’ quindi nato un parapiglia nella piazza: grida, spintoni, minacce e forse anche qualcosa in più, visto che si sono anche sentiti “dei botti”, probabilmente dei petardi fatti scoppiare da qualcuno per rendere ancora più drammatico il momento fino all’arrivo della polizia. Solo gli agenti sono riusciti a far calmare gli animi dei presenti.

“Ho sentito dei botti, poi ho visto della gente che scappava”, racconta un testimone, “Ho sentito tante sirene e visto del fumo nero, non si respirava”. Momenti di tensione e paura che per fortuna si sono risolti con l’arrivo degli agenti. I poliziotti hanno identificato i due ragazzi e tranquillizzato la ragazza, che dopo lo spavento è potuta tornare a casa.