Ladra presa a calci e pugni al Pantheon: ruba uno zaino e viene picchiata dalla gente

È finito alle mani il tentativo di furto di una ladra al Pantheon lo scorso sabato sera, 19 agosto. La donna, in modalità furtiva, ha cercato di sfilare lo zaino a un turista intento a cenare in un locale del Centro storico di Roma, in via dei Pastini. Le cose però non sono andate come aspettate: l’uomo si è accorto troppo presto di essere la vittima prescelta della ladra. Da lì è scoppiata una maxi-rissa sui sanpietrini romani, tra calci, pugni, tavoli e sedie a soqquadro, davanti ad altre decine di turisti e passanti.

La gente sceglie di giustizia da sola

Una scena conosciuta alle Forze dell’Ordine, di cui in questo episodio non si è visto però nemmeno l’ombra. Il turista, coadiuvato da altre persone, è dovuto così ricorrere a farsi giustizia da solo per riappropriarsi dello zaino, assalendo la donna e allontanandola. Il tentato furto del Pantheon non è stato denunciato ai Carabinieri, che durante le ultime ore sono stati impegnati in controlli serrati proprio nel centro della città, dove più sono presi di punta turisti e viaggiatori, obiettivi prescelti di ladri e borseggiatori.

I turisti nel mirino dei borseggiatori

I furti a Roma si intensificano e nel mirino dei ladri ci sono sempre i turisti. Le Forze dell’ordine hanno aumentato i controlli e in pochissime ore hanno arrestato ben 13 persone gravemente indiziate di furto aggravato. Nessuna zona della Capitale è salva e i furti avvengono in ogni quartiere, anche in pieno giorno.

Anche in centro città aumentano i furti: in via del Corso, l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina ha permesso di arrestare una cittadina cilena di 36 anni, accompagnata da una minore, mentre stava rubando un portafogli di una turista ucraina. Il tutto è avvenuto all’interno di un negozio di abbigliamento, mentre la vittima era intenta a fare shopping. In un altro episodio, alla fermata della metro “Colosseo”, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. In questo caso è stato sorpreso a rubare il portafogli a una turista francese di 43 anni. I militari sono riusciti a recuperare e restituire il portafogli alla vittima. In via del Lavatore, invece, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 49 anni e una ragazza di 20 anni, sorpresi mentre asportavano con destrezza il portafogli di una turista 68enne romena, con all’interno documenti e carte di credito.