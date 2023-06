Ladri di auto a Roma, cannibalizzata una Smart a Colle degli Abeti

Si torna a parlare di auto rubate o sparite nella zona di Roma, dove i fatti questa volta ci portano a raccontare un episodio avvenuto a Colle degli Abeti. In questo quartiere capitolino, come scoperto in un nuovo sopralluogo da Marco Doria, è stata completamente smontata una Smart nel giro di 24 ore. Alla vista degli inquirenti, per l’appunto, non è rimasta che la scocca (anche definita “cellula di sicurezza”) per provare a riconoscere la macchina e i legittimi proprietari.

Ennesima auto smontata nel quartiere di Roma

L’automobile è stata rinvenuta da Marco Doria in una strada poco trafficata del quartiere, situato nella zona Est della Capitale. Come abbiamo potuto constatare, la macchina è stata completamente “cannibalizzata” dai ladri. Infatti, i malviventi hanno rimosso gomme, paraurti, stereo, volante, sedili e portiere, lasciando visibile solo la “cellula di sicurezza”. Uno smembramento della macchina che non avviene per la prima volta nella zona: infatti, nelle aree meno vissute del quadrante, i “topi d’auto” continuano a smontare le macchine e rivenderne i pezzi al mercato nero, svolgendo tali procedure senza nessun tipo di disturbo.

Marco Doria: “L’auto era stata rubata a maggio”

A commentare l’episodio di cronaca e di degrado sul territorio di Roma Est, è lo stesso Marco Doria: “La macchina in questione è risultata essere una Smart Fortwo Cabrio, immatricolata nel 2015. All’interno di quello che rimaneva dell’abitacolo, ho riscontrato la presenza di altri pezzi di auto rubate: potrei tranquillamente usare il termine di ‘imbottita’, per quanti ne erano presenti al suo interno. Questi pezzi, per la maggior parte, erano di Volvo e Volkswagen. Dai dati riscontrati, l’automobile in questione era stata rubata nel mese di maggio 2023. Grazie alla mia segnalazione, l’auto prima è stata rimossa e poi portata al deposito giudiziario”.

La paura dei residenti

Come ha potuto constatare Marco Doria, sulla faccenda c’è la paura dei residenti di Colle degli Abeti. In tal senso, sono numerosi i cittadini che esprimono un notevole disagio davanti a questi fatti. Nei casi mancassero dei parcheggi privati dove parcheggiare la propria automobile, diventa sempre più frequente vedere le macchine sparire quando sono in sosta su strada. I ladri le fanno sparire dalla circolazione per una decina di giorni, facendole riapparire completamente cannibalizzata nei punti più isolati del quadrante dentro Roma Est.

Un fiorente mercato nero attorno ai pezzi delle auto

La storia di Colle degli Abeti, al momento, è la stessa che colpisce con forza anche aree come Ostia, Mostacciano, Torrino o Villa Bonelli. Anche qui, esperti ladri vanno in carca di auto di ultima generazione, depredandole di pezzi meccanici da immettere nel mercato nero.

Foto: @Marco Doria