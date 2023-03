Ladri in azione a Latina: si finge la vicina di casa, anziana le apre l’appartamento e la svaligia. Ennesima truffa ai danni di un’anziana signora, questa volta a pochi passi dal centro del Comune pontino. Infatti, una ragazza si sarebbe presentata dalla donna come vicina di casa, a cui era caduto un anello dal balcone ed era finito sul balcone della nonnina. Ingenuamente, l’anziana gli aperto la porta e mentre veniva distratta dalla ladra, un complice trovando la porta dell’appartamento aperto gli ha svaligiato tutto.

L’anziana signora derubata a Latina

“Signora, sono la ragazza del piano di sopra. Mi è caduto l’anello sul suo balcone sventolando la tovaglia, potrei andarlo a riprendere, per piacere?”. Lo immaginiamo così l’inizio di questo furto, con una nonnina che piena di gentilezza ha aperto la porta ai propri ladri. Infatti, la tecnica della ragazza era studiata. Pur non avendo casa in quell’appartamento, sapeva come l’anziana donna vivesse da sola o quantomeno non stesse con nessuno a quell’ora.

Con un bel sorriso e delle dolci parole per la nonnina, la ragazza sapeva di poter entrare. Con lei, dietro la porta dell’ascensore, un complice che attendeva anche lui di entrare nell’appartamento dell’anziana, ma per svaligiarlo. La recita, infatti, non si limitava a entrare in casa, ma anche nel distrarre la nonna. Tra un complimento e una “finta” carezza sulla nonnina, ecco che la si porta nel balcone distraendola, iniziando un’altra finta ricerca dell’anello. Pantomima che durerà il tempo giusto di derubare l’oro nell’appartamento, come peraltro è avvenuto.

Il ruolo del complice

Distratta la nonna e portata sul balcone, con passo felpato un altro ladro si è introdotto nell’appartamento dell’anziana. Di lui non si conosce il volto, perché non incrocerà mai l’anziana. Come entra in casa, diretto in camera da letto, mettendo nelle tasche tutto ciò che luccica ed è denaro. In pochi secondi, scatola dell’oro e pensione spariscono. Il ladro torna dietro l’ascensore, la ragazza con la coda dell’occhio lo vede e decide che quell’anello non si trova sul balcone della nonna. La saluta e la ringrazia, quella povera nonna truffata.