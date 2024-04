Ladri in azione in villa: smurata una cassaforte

I malviventi hanno agito indisturbati nella notte, mentre sono sopraggiunti i carabinieri.

Colpo grosso a Latina nel weekend, quando una banda di ladri ha assaltato la cassaforte di un’abitazione. Un gruppo di malviventi si è introdotto in una villa, in zona Pantanaccio, venerdì notte svaligiando la residenza e fuggendo con la refurtiva in barba alle autorità.

Furto in villa a Latina: refurtiva da migliaia di euro

Hanno preso di mira la cassaforte e gli averi al suo interno, tra oro e oggetti di valore, per poi darsela a gambe. Un colpo andato a segno per una banda di specialisti del furto che la notte del 20 aprile, intorno alle 10 di sera, si è dileguata dopo aver depredato una villa in zona Pantanaccio, a Latina. Non è il primo furto che si verifica in zona, tant’è che i carabinieri hanno registrato negli ultimi giorni diversi episodi nelle case a Latina, anche in pieno giorno.

Il frastuono provocato dal furto non ha comunque scoraggiato i ladri, che sono riusciti comunque a portare a termine l’azione e a fuggire poco prima dell’arrivo dei carabinieri. Le autorità, sopraggiunte sul posto, hanno certificato che i ladri avrebbero portato via oro e gioielli, dal valore di migliaia di euro. I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi, studiando le dinamiche del furto per capire se nell’ultimo periodo abbiano agito presso altre abitazioni con lo stesso metodo. All’attenzione dei militari, soprattutto le abitazioni senza sorveglianza, di giorno e di notte.