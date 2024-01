Ladro immortalato mentre sta per entrare in azione: arrestato dopo decine di furti

Ha fatto impazzire decine di condomini a Roma Nord, che per frenare la scia di furti nel quartiere Trieste-Salario hanno divulgato le foto del ladro “elegante” sulle chat di quartiere e nei gruppi Facebook. Grazie alle segnalazioni, il 62enne è stato finalmente arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio.

Pochi secondi per scassinare porte blindate e portoncini tra i palazzi della “Roma Bene”. Il “Lupin” di Roma Nord, famoso per la tenuta elegante e la sua scaltrezza, è stato arrestato nelle ultime ore dagli agenti del commissariato Vescovio. A tradire il malvivente la sua “fama”, da giorni le sue foto circolavano infatti su chat WhatsApp e sui gruppi Facebook dei quartiere Trieste-Salario.

Preso il “maestro delle chiavi”: decine di furti nei palazzi di Roma Nord

L’uomo, S.C., sarebbe già noto alle autorità. Il 62enne infatti negli anni ’90 era stato infatti già condannato per una serie di furti in appartamento. La condanna non ha comunque frenato la sua bramosia e nell’ultimo periodo aveva puntato nuovamente delle abitazioni a Roma Nord, mettendo a segno diversi colpi tra viale Libia, via Pietro Mascagni e piazza Vescovio.

Per questo motivo i residenti del quartiere Trieste-Salario, allertati dalla scia di furti, hanno cominciato a divulgare gli estratti dalle telecamere di videosorveglianza delle proprie abitazioni, condividendole su chat wa e gruppi social. Nelle foto, S.C. è stato più volte immortalato in tutta tranquillità mentre studiava portoncini blindati e serrature. Sono virali, per esempio, le foto dell’uomo, all’ingresso di uno studio legale, il cui portoncino fu manomesso per rubarvi all’interno diversi oggetti.

Ed è stata proprio una di queste foto a permettere a una donna, residente appunto nel quartiere Trieste di Roma, di allertare un poliziotto del commissariato Vescovio. L’agente si è così recato a via Brandano e lì ha colto sul fatto il malvivente. Grazie al supporto della Questura di Roma, ha scoperto che il ladro si stava già dando alla fuga dal piano rialzato dell’abitazione. Le forze dell’ordine si sono così impegnate in un breve inseguimento, culminato a piazza Volsinio dove il “maestro delle chiavi”, com’era noto ormai tra le virttime di furti, è stato finalmente arrestato.

S.C. ha dovuto consegnare anche il “kit del mestiere”: un astuccio in tela che aveva in tasca, 5 chiavi artefatte per serratura europea, una torcia tascabile e un paio di guanti in tela bianca. Tra gli oggetti sequestrati, anche quelli riconducibili allo studio legale. La sua nomea, almeno per ora, finisce a Roma Nord, lì dove ormai decine di inquilini lo temevano.