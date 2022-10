Lanciano pomodori contro il dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla”: arrestati 3 ambientalisti

Sembra essere diventata quasi una moda quella di prendere di mira opere d’arte. La scorsa settimana è stata la volta di un dipinto di Monet, custodito nel museo Barberini di Potsdam in Germania, al quale due attivisti hanno lanciato purè di patate. A seguire era stata la volta dei “Girasoli” di Van Gogh, contro la quale era stata tirata polpa di pomodoro. In seguito era stata lanciata una torta sul volto di cera di re Calo III. Stavolta è toccato a “La ragazza con l’orecchino di perla” dipinto di Vermeer e anche in questo caso sono stati degli attivisti ambientalisti a cercare di danneggiare l’opera d’arte esposta al museo dell’Aja.

Un video immortala l’atto vandalico

In un video che è immediatamente diventato virale viene ripreso un uomo che cerca di incollarsi al quadro e un secondo che versa passata di pomodoro. Un atto vandalico che avrebbe potuto provocare danni seri all’opera d’arte. Per fortuna, però, i tentativo di danneggiare il capolavoro che non è andato a buon fine visto che il dipinto è protetto da un vetro. Le tre persone sono stati subito individuati ed arrestati.