Latina, 23enne rischia di annegare travolto da un fiume d’acqua nel sottopasso (FOTO)

Ha rischiato di annegare, intrappolato nella sua vettura, finita sott’acqua. Pensava di non farcela, di non avere via di uscita. E sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri, poco prima delle 20, da un ragazzo di 23 anni, che a bordo della sua auto si trovava nel sottopasso della ferrovia, al confine tra i comuni di Latina e Sermoneta, quando è stato travolto da un fiume d’acqua a causa del maltempo. L’auto sott’acqua, lui che cerca riparo sul ‘tettuccio’ pur di mettersi in salvo. Fortunatamente ce l’ha fatta e aiutato dai vigili del fuoco di Latina, intervenuti prontamente sul posto, è riuscito a uscire dall’auto, che si trovava lì, in quel tratto di strada allagato, con più di un metro di acqua.

Auto sott’acqua tra Latina e Sermoneta nel sottopasso della ferrovia

I Vigili del Fuoco di Latina poco prima delle 20 di ieri, lunedì 12 giugno, sono intervenuti su via Dormigliosa, al confine tra Latina e Sermoneta, nel sottopasso della ferrovia. E proprio qui hanno soccorso l’automobilista, un ragazzo di 23 anni, che era rimasto intrappolato con la sua auto in quel tratto di strada allagato. È stato necessario l’utilizzo di un gommone, con i pompieri in tenuta ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico) per mettere in salvo il giovane. Solo tanto spavento per lui, fortunatamente nessuna grave conseguenza.

Ondata di maltempo nel Lazio

Quella di ieri è stata una giornata ‘nera’ sul fronte meteorologico nel Lazio. E quella di oggi, come hanno annunciato gli esperti, non sarà certo diversa. Già domenica a Sezze, in provincia di Latina, i cittadini avevano dovuto fare la conta dei danni, tra disagi e allagamenti: lì, infatti, erano caduti quasi 100 mm di pioggia in soli 70 minuti. Ieri, invece, un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale, soprattutto sulla periferia sud-est, e sulla zona dei Castelli Romani: sono stati circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma, tra continui allagamenti e alberi pericolanti.