Aggredisce e maltratta i genitori anziani per denaro: ne aveva bisogno per la droga

Latina. Una vicenda triste e violenta allo stesso tempo. Un uomo di oltre 40 anni ha malmenato i suoi genitori, ormai anziani, per poter estorcere loro del denaro. Ma i soldi non erano l’obiettivo finale della sua azione. Infatti, si è trattato di poca roba, il giusto per poter comprare una dose di stupefacente, del quale certamente l’uomo faceva abuso, arrivando a compiere tale gesto. Una chiamata improvvisa, due sere fa, ha rotto la quieta nel comando dei carabinieri: la segnalazione, infatti, parlava di aggressione in famiglia. Ecco come è andata.

Aggressione a Tor Bella Monaca, madre e figlia colpite con delle martellate alla testa

Nella notte di mercoledì scorso, 21 dicembre 2022, una pattuglia dei carabinieri di Prossedi (Latina), con l’ausilio anche dell’Arma di Sonnino, è intervenuta proprio nel piccolo centro lepino per un’aggressione familiare dove un uomo di 43 anni, già noto alle cronache giudiziarie, si era scaraventato contro i genitori, picchiandoli e malmenandoli con lo scopo di estorcere una piccola somma di denaro. Il denaro gli era indispensabile per poter placare un’altra necessità, cioè quella della droga e del consumo dello stupefacente. Così, l’uomo, senza remore, si è avventato contro i suoi genitori, ormai anziani, che non hanno potuto nulla per difendersi dalle aggressioni violente. Dopo l’aggressione, i due anziani sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina dove hanno riscontrato lesioni, contusioni ed escoriazioni multiple sui loro corpi fatti oggetto di violenze dal figlio. Subito dopo, l’uomo è stato dichiarato in arresto per estorsioni e lesioni personali aggravate. Una triste vicenda che racconta di come la droga, il suo consumo ed abuso, possa definitivamente far perdere il lume della ragione a chi ne usufruisce, arrivando addirittura a malmenare i proprio genitori per qualche banconota con la quale soddisfare il desiderio di una dose.