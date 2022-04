Latina, aggredisce una donna con i suoi tre figli: poi accoltella anche il marito

Latina. L’ha notata subito. Sembrava una preda ”facile”. Doveva solamente aspettare il momento opportuno per scagliarsi contro di lei e depredarla di tutto. La donna camminava a piedi con i tre figli minori e le borse della spesa attaccate al passeggino. Nulla di più facile. Quando è giunto il momento opportuno gli si è scagliato alle spalle per strapparle la collana in oro che aveva indosso.

Aggredisce e rapina una donna in strada

Nonostante la sorpresa e la forza bruta, però, la donna non si è lasciata intimorire dall’aggressione: si è divincolata per sottrarsi alla rapina, cadendo però a terra. Una buona resistenza, dunque, che ha costretto l’uomo ad accontentarsi solamente del telefono cellulare della malcapitata vittima per poi darsi alla fuga, rincorso comunque dalla donna. E’ successo tutto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 aprile.

Leggi anche: Latina, spaccio di droga e sanguinose spedizioni punitive: 8 violenti pusher in manette

Rissa con il marito e fendenti di coltello

Successivamente, è sopraggiunto anche il marito della vittima che ha ingaggiato una colluttazione con il rapinatore. Durante la zuffa, particolarmente violenta e concitata, il malfattore ha estratto un coltello a serramanico ed ha sferrato alcuni fendenti al suo avversario, lacerandogli la giacca e ferendolo ad un dito. Infine, ha proseguito la sua corsa.

L’arresto

Dopo la chiamata al 122, gli agenti hanno rintracciato il rapinatore all’interno del sito ex SVAR, ove si era rifugiato, rinvenendo anche il coltello. Un’indagine molto breve, grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti intervenuti sul campo. Una volta individuato, lo hanno bloccato, reso inoffensivo e tratto in arresto. E’ ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una coppia di extracomunitari.