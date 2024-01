Latina, carabinieri a piedi per l’Epifania: più sicurezza in strada e rapporto diretto coi cittadini

A poche ore dall’Epifania i carabinieri rafforzano i controlli nei punti nevralgici della Capitale, con pattuglie a piedi al Centro storico a Latina e nelle arterie del capoluogo laziale.

Oggi 5 gennaio 2024 e domani giorno dell’Epifania, sono stati rafforzati i presidi delle Forze dell’ordine a Latina, con speciali pattuglie volte ad assicurare una maggior tutela dei cittadini. Sono stati predisposti in particolare specifici servizi che prevedono pattuglie appiedate dell’Arma dei Carabinieri a presidio delle vie dei maggiori centri storici presenti sul territorio provinciale di Latina.

Come già accaduto durante il Natale ed il Capodanno, lo scopo di questi interventi sul territorio di Latina è duplice: oltre a intensificare i classici controlli che saranno supportati dalle pattuglie delle Stazioni e da quelle delle Sezioni Radiomobili, la presenza delle pattuglie dei Carabinieri appiedati, dislocati nei maggiori centri storici della provincia di Latina, serviranno ad alimentare il rapporto con la cittadinanza tramite il colloquio diretto. Infatti, già nelle giornate di Natale e Capodanno sono stati numerosi i bambini che hanno fatto domande ai militari, chiedendo foto insieme a loro.

“Voglio fare il corazziere”: bimbo chiede per il compleanno di trascorre un giorno con i Carabinieri

Un esempio del rapporto fiduciario che i carabinieri hanno con i più piccini arriva da Roma. Compleanno speciale per un bimbo di 5 anni all’Eur. Come regalo ha chiesto di poter vivere una giornata da corazziere, il suo sogno nel cassetto per quando sarà grande. I carabinieri della Stazione Eur hanno così deciso di esaudire il desiderio di un bambino.

Un bambino ha chiesto ai genitori come regalo per il suo quinto compleanno di visitare una caserma dei carabinieri e poter vedere da vicino le auto, le uniformi e gli equipaggiamenti dell’Arma. Mamma e papà hanno così contattato il maresciallo della Stazione dell’Eur e organizzato la sorpresa al loro bambino.