“Voglio fare il corazziere”: bimbo chiede per il compleanno di trascorre un giorno con i Carabinieri

Compleanno speciale per un bimbo di 5 anni all’Eur. Come regalo ha chiesto di poter vivere una giornata da Corazziere, il suo sogno nel cassetto per quando sarà grande. I carabinieri della Stazione Eur hanno così deciso di esaudire il desiderio di un bambino.

La mattina del compleanno, il piccolo ha vissuto un momento speciale ed è stato accolto dal Comandante di Stazione di viale Asia ed è potuto salire a bordo di una gazzella dei Carabinieri, accendere i lampeggianti, giocare con la paletta, calzare il berretto con la fiamma, indossare il giubbotto antiproiettile, interagire con i militari. La visita si è conclusa con un regalo per il festeggiato che non poteva essere altrimenti che una macchinina dei Carabinieri e con un arrivederci con il piccolo che da grande ha detto che vorrebbe fare il Corazziere.