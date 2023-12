Latina, crea disordine pubblico, minaccia e aggredisce le Forze dell’Ordine: arrestato 26enne

Ha prima disturbato i passanti in un locale pubblico poi, quando hanno chiamato le autorità, si è scagliato anche contro i carabinieri minacciandoli e aggredendoli violentemente. L’uomo, un 26enne di origini napoletane, è stato però arrestato dai militari per condotte violente mettendo a tacere la sua furia.

Momenti di panico a Scauri di Minturno dove un uomo, classe ’97, poche ore fa ha turbato la quiete del capoluogo latinense. La Sezione Radiomobile di Formia ha tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne di origini napoletane e residente in Scauri di Minturno, in provincia di Latina, per condotta violenta. Sull’uomo, in realtà, pendevano già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, a cui si aggiungevano i delitti di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Crea il panico a Latina e oppone resistenza ai carabinieri: arrestato

Nello specifico i militari dell’Arma sono intervenuti, su richiesta di alcuni avventori di un locale, presso l’esercizio sito sulla via Appia di Scauri. Qui il soggetto si era reso alquanto molesto contro alcuni di loro, assumendo comportamenti che sono sfociati in violenze e minacce contro i militari in uniforme, giunti sul posto per accertare le condotte del responsabile e salvaguardare la sicurezza dei richiedenti.

L’uomo, infatti, colto in uno stato di forte agitazione dovuto all’eccessivo consumo di sostanze alcoliche, si è rifiutato di dichiarare le proprie generalità e ha cominciato a colpire i militari intervenuti con calci e pugni, cagionando a uno di essi lesioni personali, in seguito medicate dal preposto personale sanitario. Nonostante ciò l’aggressore, non senza difficoltà, è stato prontamente fermato e arrestato per le sue condotte violente, come notificato poi all’autorità giudiziaria competente di Cassino, che ha disposto a carico del medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari.