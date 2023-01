Si nascondeva a Latina, inseguito da un mandato d’arresto europeo: scovato 37enne romeno

Latina. Aveva un mandato di arresto che pendeva sulla sua testa da tempo. Un mandato di arresto europeo. Tuttavia, da qualche tempo si era reso irreperibile, precisamente dall’anno scorso, 2022. Il mandato di arresto proveniva direttamente dal suo paese di origine, la Romania. Le autorità locali competenti lo avevano segnalato per reati di falso e guida senza patente. Il soggetto, un operaio romeno di 37 anni, B.V., si era rifugiato nel Comune di Latina da qualche tempo, tentando di sfuggire a tutti i costi dall’ombra del suo mandato. Grazie ad un controllo mirato, alle indagini e all’incrocio di informazioni, sia territoriali, sia estere, provenienti dalle autorità romene, il soggetto è stato localizzato e arrestato lo scorso 16 gennaio 2023 nel Comune di Latina, in una operazione sinergica tra Carabinieri del Reparto Provinciale e Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Scovato a Latina un operaio romeno 37enne ricercato

Per qualche tempo, a quanto pare, le cose gli erano andate bene. Le ricerche erano partire da giugno scorso, precisamente l’08.06.2022. E fino a qualche giorno fa, sembravano destinate a proseguire ancora per diverso tempo. Così, forse, lui stesso aveva abbassato la soglia di allerta, credendo di aver fatto smarrire le sue tracce. Ma un controllo da parte dei Carabinieri e del Nucelo CC ispettorato del lavoro lo hanno beccato. Proprio nel contesto delle loro attività investigative in ambito di materie giuslavoristiche, i militari del Reparto Provinciale, in coordinazione con l’Ispettorato Territoriale, hanno identificato e fermato il soggetto, romeno di anni 37, che si era reso completamente irreperibile. Come anticipato, l’uomo era destinatario di un mandato di arreso europeo, erogato direttamente dalle autorità romene per reati come il falso e la guida senza patente. Reati che, a quanto pare, si sarebbero verificati nella sua terra natia, per diverso tempo, protrattisi almeno fino al 2019, stando agli aggiornamenti frammentari delle indagini locali. Ad ogni modo, ora l’uomo è stato localizzato e arrestato, mettendo definitivamente un punto finale alla sua fuga.