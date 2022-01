Latina. Grossi quantitativi di droga, armi non immatricolate e munizioni a volontà. Un mix micidiale in possesso di una sola persona che ora si trova nei guai dopo essere stato smascherato dagli agenti della squadra mobile. L’uomo si aggirava nei pressi di una farmacia del posto, in atteggiamento non proprio rilassato. Lo hanno dapprima visto per la sua evidente concitazione, poi hanno deciso di seguirlo. Il suo modo di camminare, di agire, era molto sospetto. Per questo gli agenti hanno optato per la perquisizione, ma di certo non si aspettavano quello che hanno poi dovuto constatare in seguito.

Leggi anche: Latina, picchiò selvaggiamente un ragazzo: niente bar e locali per 2 anni per un un giovane rom

Armi, droga e munizioni in una depandance a Latina

Nella giornata di ieri 26 gennaio gli agenti delle squadre mobili di Latina e di Roma hanno tratto in arresto una persona e colpevole di reati quali la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e quella di armi non immatricolate. Il fatto è accaduto a Borgo Santa Maria del comune di Latina. Si tratta di un cittadino rumeno di 36 anni. Dopo una perquisizione eseguita presso il suo domicilio sono stati rinvenuti oltre 2 chili e mezzo di cocaina e quasi 17 chili di hashish. Oltre a ciò, anche due pistole con matricola abrasa e relative munizioni.

Leggi anche: Latina, ubriaco aggredisce un agente con una bottiglia: arrestato

Incastrato da un telecomando

Prima di entrare in casa sua, lo avevano fermato e sottoposto a controllo poiché visto aggirarsi con fare sospetto all’esterno della farmacia di Borgo santa Maria. Poi, durante il controllo, era anche sprovvisto di documenti. Aveva detto che alloggiava in una roulotte e che avrebbe accompagnato gli agenti in quel posto per mostrar loro i documenti. Una volta sul posto, però, all’interno della fantomatica roulotte è stata trovata un’altra persona. Poi l’illuminazione: gli agenti hanno deciso di usare un telecomando trovato in possesso dell’uomo. In quel momento si è aperto il cancello di una villetta proprio di fronte la roulotte. All’interno della struttura, poi anche una dependance a chi vi si accedeva con una chiave, anch’essa trovata in possesso dell’uomo. Era quello, dunque, il suo domicilio reale. E’ all’interno di quella struttura che hanno poi avuto la sorpresa delle armi e della droga. Infine, la perquisizione ha portato inevitabilmente all’arresto del cittadino romeno.

Leggi anche: Latina, violenze sessuali verso le colleghe del supermercato: condannato 56enne

Mistero svelato

Poi, l’arcano è stato definitivamente svelato. La perquisizione è andata avanti anche nella struttura centrale, una villetta abitata da un 57enne vigile del fuoco in servizio al comando di Anzio (RM). L’uomo ha dichiarato di aver dato ospitalità al romeno, ma anche lui non era pulitissimo. Nella sua abitazione, ulteriori 270 grammi di marijuana. Conseguenze inevitabili sono scattate anche per il vigile del fuoco.