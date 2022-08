Violento incidente stradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere

Latina. Un impatto violento, quello registrato questa mattina, domenica 28 agosto, intorno alle 7:00 circa sulla Migliara 47 in località Ponte Ferraioli, vicino Ceriara di Sezze. Le circostanze dello scontro e le dinamiche che hanno portato all’impatto sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina.

Impatto violento in mattinata

I militari, infatti, sono intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre che per la messa in sicurezza della strada coinvolta dallo scontro, piena di detriti disseminati ovunque.

La dinamica dell’impatto

Lo scontro ha interessato due automobili, nello specifico una Ferrari 458 e un’Alfa Romeo, entrambe con conducenti della zona. Secondo informazioni ancora da appurare, ad avere la peggio sarebbe stato il secondo conducente, poiché rimasto incastrato nelle lamiere.

Le operazioni di estrazione del ferito

C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalla carcassa dell’auto e dall’abitacolo in cui si trovava. Le condizioni dell’uomo sono ancora una incognita: disposto il trasporto in ospedale per le cure necessarie. La strada, poi, è rimasta chiusa per qualche tempo al fine di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.